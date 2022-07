Il mese dell anniversario della Liberazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mese dell anniversario della Liberazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il mese dell anniversario della liberazione

Occasione del trentesimo anniversario della liberazione d'italia (25 aprile 1975): «attraverso la democrazia cristiana, come attraverso il partito liberale di...

origin and history of the name april aprile ogni goccia un barile aprile, dolce dormire april (nome) pesce d'aprile altri progetti wikiquote wikizionario...