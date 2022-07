Melodia vocale dondolante come un altalena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Melodia vocale dondolante come un altalena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CANTILENA

Significato/Curiosita : Melodia vocale dondolante come un altalena

Progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «cantilena» (en) cantilena, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Seduta dondolante nel parco giochi; Ponte di funi sospeso e dondolante ; Letto dondolante ; Protettive... come genitrici; Nordica come la cantante Björk; Cantanti come Enrico Caruso e Beniamino Gigli; Francesi come i pittori C. Monet ed É. Manet; La chiede il bimbo sull altalena ; È sospeso nell altalena ; Dipinse L'altalena ; La chiede chi è sull'altalena ;