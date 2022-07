Medicinale sotto forma di pastiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Medicinale sotto forma di pastiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COMPRESSA

Significato/Curiosita : Medicinale sotto forma di pastiglia

Erboristeria. si trova sotto forma di: estratto secco in scaglie per decotti o infusi. tintura madre, da assumere in gocce per via orale; al pari di decotti e infusi...

Altre definizioni con medicinale; sotto; forma; pastiglia; Se ne estrae un olio medicinale ; Pianta medicinale dai fiori blu; Una bevanda medicinale ; Dà una tintura medicinale ; La firma Il sotto scritto; Ambrosiano... come il risotto giallo; Fatto per il sotto scritto; Il drammaturgo di Desiderio sotto gli olmi; Il nome dell Aranzulla divulgatore informa tico; Pasta trapanese a forma di stretta spirale; La forma no undici calciatori; forma uno Stato con la Nuova Guinea; pastiglia analgesica un tipo di compenso fra; Una pastiglia ta aromatica; Ha lo stesso significato di pastiglia ; Cerca nelle Definizioni