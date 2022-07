Materiale ricavato dalle zanne di elefante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale ricavato dalle zanne di elefante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AVORIO

Significato/Curiosita : Materiale ricavato dalle zanne di elefante

(disambigua). l'avorio è un materiale che si ricava dalle zanne degli elefanti e che veniva lavorato per farne oggetti di vario uso quali gioielli, suppellettili...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi avorio (disambigua). l'avorio è un materiale che si ricava dalle zanne degli elefanti e che...

Altre definizioni con materiale; ricavato; dalle; zanne; elefante; materiale usato nei manici delle pentole; materiale per sigilli eleganti e colorati; materiale per bottiglie; Il materiale delle scarpette di Cenerentola; Stupefacente ricavato dalle foglie di cannabis; Incasso, ricavato ; Spazio ricavato da una superficie piana; Un appartamento ricavato in un ex magazzino; Si ottengono dalle foglie del cavolo cappuccio; Accanito e ostinato... come si evince dalle mani; Il momento del ritorno dalle ferie; Lembo di terra bagnato dalle acque; Lacerare con gli artigli o con le zanne , straziare; Un dipinto di Cézanne ; Mammifero artico con due grosse zanne ; Mammifero marino con lunghe zanne ; Lo emette l elefante ; Guida un elefante ; Lo coniuga l elefante ; Verso dell elefante ;