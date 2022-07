Materiale per calamite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale per calamite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MAGNETITE

Significato/Curiosita : Materiale per calamite

Gadget e souvenir (per esempio calamite da frigo). stimolazione magnetica transcranica tecnica non invasiva di cura neurologica i materiali ferromagnetici...

Wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su magnetite (en) magnetite, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con materiale; calamite; materiale ricavato dalle zanne di elefante; materiale usato nei manici delle pentole; materiale per sigilli eleganti e colorati; materiale per bottiglie; Seducenti come calamite ; Verbo di calamite ; Cerca nelle Definizioni