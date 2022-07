Il Marin doge veneziano per Gaetano Donizetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Marin doge veneziano per Gaetano Donizetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FALIERO

Significato/Curiosita : Il marin doge veneziano per gaetano donizetti

Questo doge. dal lavoro di byron casimir delavigne derivò a sua volta una tragedia andata in scena nel 1829, che servì da base a gaetano donizetti per l'opera...

Disambiguazione – "marin faliero" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi marino faliero (disambigua). marino faliero (1274 – venezia, 17 aprile... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con marin; doge; veneziano; gaetano; donizetti; Segnali marin i; Piccolo pesce marin o; Fette di carne o pesce a crudo, marin ate; Una delle repubbliche marin are; Enrico __, doge di Venezia; Berretto di doge ; Ludovico, doge ; Marin , doge ; Un simbolo del Canal Grande veneziano : Ponte di __; Signor... veneziano ; Teatro veneziano distrutto da un incendio; Grande pittore veneziano ; Un gaetano compianto calciatore; Il gaetano che cantava Gianna; L anarchico gaetano che uccise Umberto I; Il cantante gaetano ; Don donizetti ano; La vedova donizetti ana protagonista del Don Pasquale; Famosissima aria de L elisir d amore di donizetti ; È d'amore in un'opera di Gaetano donizetti ; Cerca nelle Definizioni