Si mantiene per essere pronti a degli imprevisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mantiene per essere pronti a degli imprevisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARGINE

Significato/Curiosita : Si mantiene per essere pronti a degli imprevisti

Crescere, che ha lasciato il canada per vivere a los angeles e si mantiene con dei fondi ricevuti a titolo di risarcimento per un infortunio e lavora solo sporadicamente...

Superficie i movimenti tettonici, generando un margine divergente quando due masse si allontanano fra loro e un margine convergente quando si avvicinano fronteggiandosi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

