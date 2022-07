Manichino di neve col naso di carota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manichino di neve col naso di carota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PUPAZZO

Significato/Curiosita : Manichino di neve col naso di carota

pupazzo di legno pupazzo di neve il pupazzo – film commedia del 1977 diretto dal regista rené cardona jr. burattino marionetta altri progetti wikizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Pupazzo o manichino anche in senso figurato; Il manichino del calzolaio; Scivolare seduti sulla neve o trainati da cani; Racchette per passeggiare sulla neve ; Copioso cadere della neve ; Quelli di neve e quelli d avena; Dispositivi ottici che poggiano sul naso ; Collega bocca e naso con gli organi interni; Il naso del cane si chiama anche così; Lo è il naso molto schiacciato; C è quel di carota ; È... di carota ; C è quel di carota ; Di carota è rossiccio;