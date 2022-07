Mancata presenza a scuola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mancata presenza a scuola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ASSENZA

Significato/Curiosita : Mancata presenza a scuola

come cambiare scuola, su laleggepertutti.it, 18 dicembre 2017. credito scolastico, su miur.gov.it. ^ sabina minardi, scuola, tutti a caccia dei "crediti...

Se stai cercando il singolo di gianna nannini del 2020, vedi assenza (singolo). l'assenza è un istituto giuridico di volontaria giurisdizione di diritto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con mancata; presenza; scuola; Atteggiamento di diffidenza e mancata fiducia; Una mancata conferma; presenza di calcoli nei reni; Si crea in bocca in presenza di cibo desiderato; Lo è una presenza spesso... assente; Quelli di presenza sono soldi; I Toscani con la scuola Normale; Il filosofo fondatore della scuola di Mileto; Guerriero seguace della Divina scuola di Hokuto; Una scuola per volenterosi; Cerca nelle Definizioni