Mancanza di movimento un po dannosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mancanza di movimento un po dannosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STATICITÀ

Significato/Curiosita : Mancanza di movimento un po dannosa

"movimento religioso", altre fonti la definiscono una setta. il cesnur la include tra le religioni e movimenti del potenziale umano. da un punto di vista...

Da konami, su computer. la serie è stata spesso criticata per la sua staticità: grazie al suo indiscusso dominio nel settore, fifa ha potuto permettersi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con mancanza; movimento; dannosa; Calore eccessivo e mancanza d acqua; mancanza di precisione; Totale mancanza di pratica; Ciò che si accetta in mancanza di meglio; movimento cadenzato; Il grande movimento culturale del Rinascimento; Un movimento di danza; Il movimento poetico di Amy Lowell; Quella dentaria e dannosa alle gengive; Quella carbonica è dannosa per il clima; Varietà di mosca dannosa per l agricoltura; Nociva, dannosa ;