Macchinario per perforare il terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchinario per perforare il terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRIVELLA

Significato/Curiosita : Macchinario per perforare il terreno

L'edificio del commonwealth (portland, oregon). il secondo paese a perforare pozzi geotermici fu il giappone nel 1919, seguito dagli usa nel 1929 con...

Di compressori con grossa portata di aria ad alta pressione. trivella manuale (la trivella a mano è costituita da un asse caratterizzata, nella parte inferiore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con macchinario; perforare; terreno; macchinario da spremitura; macchinario per spostare barche con funi; macchinario che imprime inchiostro su fogli; Può bloccare un macchinario ; L azione del perforare con una punta elettrica; Prelevare in profondità un campione di terreno ; Dissodano il terreno ; Tipico terreno olandese; Servono per assicurare la tenda al terreno ; Cerca nelle Definizioni