Macchina fotografica con specchietto ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchina fotografica con specchietto ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : REFLEX

Significato/Curiosita : Macchina fotografica con specchietto ing

La reflex a obiettivo singolo, detta anche single-lens reflex (slr), o più semplicemente reflex, è un tipo di fotocamera dotata di un sistema di mira che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

