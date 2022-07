Macchina che taglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchina che taglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FRESA

Significato/Curiosita : Macchina che taglia

Infine il programma viene eseguito dalla macchina creando l'oggetto materiale. praticamente tutte le macchine cnc moderne sono "a circuito chiuso" (a catena...

Disambiguazione – "fresa" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi fresa (disambigua). la fresatrice è una macchina utensile usata per la... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

