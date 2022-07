Macchia violacea della pelle causata da sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchia violacea della pelle causata da sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EMATOMA

Significato/Curiosita : Macchia violacea della pelle causata da sangue

le pezzuole apparentemente macchiate di sangue delle stimmate sarebbero invece state macchiate con sangue di gallina. riguardo alle stimmate, alcuni...

Cui si sviluppa: un piccolo ematoma della regione sottoungueale si limiterà a dare una sintomatologia dolorosa; un ematoma epatico comporterà una sintomatologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

