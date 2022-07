Luogo di riparo, specie in montagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo di riparo, specie in montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RIFUGIO

Significato/Curiosita : Luogo di riparo, specie in montagna

in montagna, spesso necessita di sostare presso una struttura ricettiva, in grado di fornire innanzitutto un riparo ma anche nutrimento. in montagna,...

Le grotte possono essere considerate dei rifugi. rifugio alpino rifugi delle dolomiti rifugio antiaereo rifugio antiatomico altri progetti wikizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

