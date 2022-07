Lungo fiume che bagna Turchia, Siria e Iraq - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lungo fiume che bagna Turchia, Siria e Iraq. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EUFRATE

Significato/Curiosita : Lungo fiume che bagna turchia, siria e iraq

Prima di andare a costituire il confine tra siria e turchia. questo tratto di 44 km è l'unico che bagna la siria. i rimanenti 1.418 km sono interamente in...

E gli assiri. l'eufrate nasce in turchia dalla confluenza di due fiumi, il kara (detto eufrate occidentale) e il murat (detto eufrate orientale). il kara... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

