Lubrificatore usato per le auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lubrificatore usato per le auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OLIATORE

Significato/Curiosita : Lubrificatore usato per le auto

Automatiche (a depressione) e lubrificazione "a perdere" (cioè con un oliatore che prelevava l'olio da un serbatoio immergendo delle camme, lo distribuiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con lubrificatore; usato; auto; Un minuscolo lubrificatore dell orologiaio; Un minuscolo lubrificatore dell'orologiaio; Materiale usato nei manici delle pentole; Agrume verde usato in cocktail accorcia le unghie; Gas tossico usato nella Prima Guerra; Cestino di vimini usato per fare la ricotta; Il Pierre auto re del Chisciotte per J. L. Borges; Carattere di comunicazione proveniente dall auto rità competente, ma senza carattere di ufficialità; Essere vivente dotato di struttura e auto nomia; Il Claudio auto re della canzone Gioca Jouer; Cerca nelle Definizioni