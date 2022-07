I loro lavori attraggono gli sguardi degli anziani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I loro lavori attraggono gli sguardi degli anziani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CANTIERI

Significato/Curiosita : I loro lavori attraggono gli sguardi degli anziani

Formulato le leggi di gravitazione, ma leonardo già paragonava i pianeti a calamite che si attraggono vicendevolmente, spiegando così molto bene il concetto di...

Nei cantieri in fase di progettazione e di esecuzione (culpa in eligendo e in vigilando). le professioni più tipiche che caratterizzano un cantiere edilizio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

