Località parmense famosa per il culatello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località parmense famosa per il culatello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ZIBELLO

Significato/Curiosita : Localita parmense famosa per il culatello

vino tipico è la fortana del taro. culatello di zibello strolghino di culatello spalla di san secondo culatello con cotenna tortej dòls collegiata di...

zibello (zibèl in dialetto parmigiano) è una frazione del comune sparso di polesine zibello, nella provincia di parma in emilia-romagna. fino al 31 dicembre... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con località; parmense; famosa; culatello; località dell Emilia Romagna; località calabrese della Riviera dei cedri; località valdostana; località in provincia di Cuneo; Compositore parmense ; Un salame del parmense ; Ferdinando, famoso musicista parmense ; Un rinomato salame del parmense ; Gertrude, famosa scrittrice; La renna di Babbo Natale più famosa ; famosa catena di articoli sportivi; Il _ di due padroni, famosa commedia di Goldoni; Cerca nelle Definizioni