Linguette per oboi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Linguette per oboi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ANCE

Significato/Curiosita : Linguette per oboi

(famiglia degli oboi e dei fagotti) sono costruite contrapponendo due linguette sottili in modo che combacino perfettamente in chiusura per ottenere lo stesso...

Porta ance: ancia cerata: ancia fissata alla piastra porta ance con una sostanza detta cera. ancia chiodata: ancia fissata alla piastra porta ance con un... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con linguette; oboi; Comprendono corni e oboi ; Cerca nelle Definizioni