Linea che separa cielo e mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Linea che separa cielo e mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ORIZZONTE

Significato/Curiosita : Linea che separa cielo e mare

"(cerchio) che delimita") è la linea apparente che separa la terra dal cielo, la linea che divide tutte le direzioni visibili in due categorie: quelle che intersecano...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi orizzonte (disambigua). l'orizzonte (dal greco horizon (kyklos), "(cerchio) che delimita") è... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con linea; separa; cielo; mare; Le serie di alberi allinea li; Gli estremi della linea attaccante; Una linea per il web; Erano in prima linea nel telefilm E.R; separa re la pasta dall acqua di cottura; Fiumi e monti che separa no stati: confini __; separa due vocali; Tutt altro che separa tisti; Il suo grattacielo milanese è il più alto d Italia; Coprono il cielo in una giornata uggiosa; Quella di Fuksas... oscura il cielo dell EUR; Noto successo di Ligabue: __ contro il cielo ; Vi si trova il castello di Miramare degli Asburgo; Punto profondissimo della terra o del mare ; Riferito al punto in cui il mare tocca la terra; Amare moltissimo; Cerca nelle Definizioni