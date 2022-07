Libro formato da un lungo foglio piegato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Libro formato da un lungo foglio piegato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LEPORELLO

Significato/Curiosita : Libro formato da un lungo foglio piegato

Libri antichi il formato dipende dal numero di piegature che il foglio subisce e, quindi, dal numero di carte e pagine stampate sul foglio. nei libri moderni...

Riesce a fuggire, seguito dal fidato leporello. la mattina, di fronte alla casa di donna elvira, don giovanni e leporello discutono animatamente (eh via, buffone)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

