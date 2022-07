Leva rotante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Leva rotante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MANOVELLA

Significato/Curiosita : Leva rotante

Volantino stesso; valvola a leva, in cui lo spostamento dell'otturatore è angolare appunto mediante azionamento di una leva rotante su un piano parallelo alla...

Motore azionato da una forza artificiale la manovella è un elemento di un meccanismo (solitamente biella-manovella) del quale la geometria del sistema consente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

