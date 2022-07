Lamina di acciaio che raschia il legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lamina di acciaio che raschia il legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RASIERA

Significato/Curiosita : Lamina di acciaio che raschia il legno

La rasiera (in latino rutellum) è un attrezzo ricavato da una lamina di acciaio di spessore fino a 2/3mm al massimo affilato sui bordi, che si utilizza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con lamina; acciaio; raschia; legno; lamina metallica decorata; Le foglie dalla lamina divisa in parti arrotondate; Una larga lamina usata dagli stuccatori nel loro lavoro; Il politico e militare ateniese che vinse a Salamina ; La zona di un ghiacciaio nella quale si accumulano le nevi durante le precipitazioni; Ha un filo d acciaio ; acciaio tagliente; Un braccio con un cavo d acciaio ; Cancellata raschia ndo; raschia te, levigate; Come la proprietà di ciò che raschia e gratta via; raschia ture correttive negli antichi manoscritti; Sottili assi di legno di rivestimento; Recipienti di legno usati per fare il bucato; Fanno spettacoli con fantocci di legno mossi da fili; Quella da biliardo è in legno ; Cerca nelle Definizioni