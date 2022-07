Iscritte al circolo o a una squadra sportiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Iscritte al circolo o a una squadra sportiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TESSERATE

Significato/Curiosita : Iscritte al circolo o a una squadra sportiva

L'omonima squadra di pallanuoto, vedi circolo canottieri napoli (pallanuoto). il circolo canottieri napoli è uno dei più prestigiosi e blasonati circoli nautici...

Federcalcio 26 tesserati e 18 società, con accuse che spaziavano dall'illecito sportivo alla semplice violazione del divieto di scommettere per i tesserati. i processi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

