Invalidità riconosciuta dallo Stato al 100% - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Invalidità riconosciuta dallo Stato al 100%. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INABILITÀ

Significato/Curiosita : Invalidita riconosciuta dallo stato al 100

e iniziò a sostenere economicamente con parte della sua pensione di invalidità civile (la quale ammontava a 528,35 euro mensili) un bambino affetto da...

Anzianità; pensione di reversibilità; pensione di invalidità; pensione di inabilità; pensione supplementare di vecchiaia; pensione in convenzione internazionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

