Intingolo di verdure fritte tipico della Sicilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intingolo di verdure fritte tipico della Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAPONATA

Significato/Curiosita : Intingolo di verdure fritte tipico della sicilia

Un dolce di carnevale tipico: le frappe (nell'italia centrale) o chiacchiere; queste sono fatte di strisce di pasta fritte e spolverate di zucchero a...

Wikibooks contiene testi o manuali su caponata wikiversità contiene risorse su caponata wikimedia commons contiene immagini o altri file sulla caponata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con intingolo; verdure; fritte; tipico; della; sicilia; intingolo per maccheroni; Un intingolo di carne; intingolo per selvaggina; intingolo saporito; Piatto a base di verdure ; Minestra di passato di verdure ; Sottile taglio di verdure ; Zuppa toscana a base di pane e verdure ; fritte lle di farina di ceci tipiche palermitane; La fritte lla tonda preparata su una piastra rovente; fritte lle di farina di ceci della cucina siciliana; Possono essere fritte , al forno o al rosmarino; tipico insaccato piccante spagnolo spa; Quello tonnato è un piatto tipico del Piemonte; tipico terreno olandese; Il più tipico manto stradale; Lo fa il voltagabbana: salto della __; Giorno della settimana in cui cade Pasquetta; Indica il risultato della gara; Il giorno prima della festa; La abitavano anticamente i sicilia ni; La provincia che è situata nel centro della sicilia ; Un dolce sicilia no cilindrico con la ricotta; Relativa ad antiche città sicilia ne; Cerca nelle Definizioni