Insieme di operai degli arsenali e dei cantieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insieme di operai degli arsenali e dei cantieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MAESTRANZA

Significato/Curiosita : Insieme di operai degli arsenali e dei cantieri

92e / 40.692294°n 14.467756°e40.692294; 14.467756 il cantiere navale di castellammare di stabia, già regio arsenale, è la più antica fabbrica di navi...

La real maestranza de caballería de ronda: 1785-1985. ronda: real maestranza de caballería, 1988 escalante jiménez, josé: la real maestranza de caballería... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

