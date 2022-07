Insidie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insidie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Insidie

Il termine inside joke (spesso abbreviato in joke) deriva dalle parole inglesi inside (it. dentro) e joke (it. scherzo) ed è usato per indicare uno scherzo...

Modo deviante in cui è posta la domanda (tranello). gli indovinelli logici basati su giochi di parole o tranelli nella formulazione della domanda sono,...