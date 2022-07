Infezione fungina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Infezione fungina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Infezione fungina

Malattia trasmissibile sessualmente (nota anche con l'acronimo mts) o infezione sessualmente trasmissibile (ist), o in lingua inglese sexually transmitted...

In tal caso, si parla di sindrome di sézary. la micosi fungoide non è contagiosa. variante della micosi fungoide: sindrome di sézary. si effettua biopsia...