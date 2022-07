Indottrinare: fare il lavaggio del __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indottrinare: fare il lavaggio del __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CERVELLO

Significato/Curiosita : Indottrinare: fare il lavaggio del __

il lavaggio del cervello (calco dall'inglese brainwashing) è una teoria secondo la quale un soggetto può essere indottrinato in un modo che causi "un...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cervello (disambigua). il cervello è l'organo principale del sistema nervoso centrale, presente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con indottrinare; fare; lavaggio; Senza desiderio di fare ; Cestino di vimini usato per fare la ricotta; Recipienti di legno usati per fare il bucato; fare come gli altri; Si esegue prima del lavaggio ; Bisognosi di lavaggio ; Morbido aiutante per il lavaggio dei piatti; Come molti calzini dopo il lavaggio in lavatrice; Cerca nelle Definizioni