Le indossano sui polpacci alpinisti e militari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le indossano sui polpacci alpinisti e militari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GHETTE

Significato/Curiosita : Le indossano sui polpacci alpinisti e militari

Neve/ghiaccio. ghette da escursionismo ghette sopra il ginocchio il vescovo di lichfield in vanity fair che indossa ghette, 1897 ^ ghette, cosa sono, a... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con indossano; polpacci; alpinisti; militari; Si indossano umilmente; Li indossano i medici; Li indossano i monaci; Gli atleti le indossano prima e dopo la prova; Lavora con l acqua ai polpacci ; Calzature che coprono anche il polpacci o; Calzature che coprono il polpacci o; Si indossano ai piedi fino alla base del polpacci o; Sodalizio di alpinisti ; Gli alpinisti li mettono per non scivolare; Cinture per alpinisti ; Club alpinisti co; Aerei militari senza pilota; Esercitazioni militari ; Decorazioni militari ; La Linea delle fortificazioni militari francesi; Cerca nelle Definizioni