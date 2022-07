Indicano i gradi dei militari sulle loro spalle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indicano i gradi dei militari sulle loro spalle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MOSTRINE

Significato/Curiosita : Indicano i gradi dei militari sulle loro spalle

Rivolte contadine, non contro eventuali guarnigioni militari ma contro i rappresentanti dei ceti dominanti. i braccianti esasperati da condizioni di vita disperate...

Denominazione di specchietti, asole, mostre e mostrine. nelle forze armate austriache l'uso delle mostrine, dette paroli, risale al settecento, quando distinguevano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con indicano; gradi; militari; sulle; loro; spalle; indicano l anonimo; I suoi metalli indicano dei meriti; Linee che indicano uguale pressione atmosferica; Lo sono i termini che indicano i suoni; Sgradi ti, odiati; Stato solido dell acqua sotto i zero gradi ; A gradi ni... sul copione; Alti gradi nel judo; Le indossano sui polpacci alpinisti e militari ; Aerei militari senza pilota; Esercitazioni militari ; Decorazioni militari ; Peluria sulle palpebre; Duecento sulle lapidi; Muoversi sulle proprie gambe; Affiora sulle labbra; Come coloro che tradiscono le aspettative; Grande vasca con acqua e cloro ; Le loro bacche sono la base di un noto alcolico; I loro lavori attraggono gli sguardi degli anziani; Ceste portate sulle spalle ; È alle spalle d una località di mare; Iniziali di spalle tti, l allenatore; Ha le spalle curve; Cerca nelle Definizioni