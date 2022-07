Incurvato... come Quasimodo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incurvato... come Quasimodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INGOBBITO

Significato/Curiosita : Incurvato... come quasimodo

2000, pp. 147–52. ^ markel 2010. ^ il padre di tutankhamon non era un "quasimodo egizio", su news.nationalgeographic.com, national geographic. url consultato...

Nel racconto; è presente però nel finale un personaggio simile, un uomo ingobbito che restituisce a kirsty il cubo dopo il crollo della casa, che l'autore...

Altre definizioni con incurvato; come; quasimodo; incurvato in avanti nella parte alta della schiena; Evidente come un flash; Un ortaggio come il melone; Camminare come soldati; come un ricordo tolto dalla memoria; Se ne innamora a Parigi quasimodo ; Il quasimodo premio Nobel; È amica di quasimodo ne Il gobbo di Notre Dame; Tratta anche di Goldoni e quasimodo ; Cerca nelle Definizioni