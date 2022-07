Incroci che fanno circolare il traffico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incroci che fanno circolare il traffico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ROTONDE

Significato/Curiosita : Incroci che fanno circolare il traffico

Snellimento del traffico. l'incrocio fra le strade è sostituito da un anello stradale (detto anche corona giratoria) a senso unico che si sviluppa intorno...

Altre definizioni con incroci; fanno; circolare; traffico; Figura retorica che incroci a parole; Si incroci ano... qui; Risultato di un incroci o; Derivati dall incroci o di due specie; I disonesti non se ne fanno ; Cani e gatti la fanno leccandosi; Se ne fanno vasi e stoviglie; fanno prensile la mano; Apertura circolare in cima a un vulcano; Il finestrino circolare delle navi; Muoventesi in senso circolare ; Solidi a punta con base non del tutto circolare ; Rallenta il traffico ; Regola il traffico cambiando colore; Canale Rai che aggiorna sul traffico stradale; Regola il traffico ... in gonnella; Cerca nelle Definizioni