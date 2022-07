Imponente... come una grande scultura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imponente... come una grande scultura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STATUARIA

Significato/Curiosita : Imponente... come una grande scultura

L'elemento essenziale della scultura; acqua che non zampilla, ma sgorga da vari punti delle rocce e si riversa nella grande vasca di base. la tradizione...

E imperatori talvolta rappresentati in figura di dio o di nume. nella statuaria classica si definiscono statue equestri quelle che rappresentano un uomo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Una imponente signora; _ de Triomphe, imponente monumento di Parigi; imponente e maestoso; imponente monumento della Roma imperiale; Cinta usata come penitenza corporale; Falso come ... un arancia; come un premio molto desiderato; come la città del film d animazione di H. Miyazaki; La Franca grande attrice comica; La seconda regione più grande d Italia; grande baraonda di gente che va e viene; Un simbolo del Canal grande veneziano: Ponte di __; In coppia con Amore nella scultura di Canova; Opera di scultura ; scultura che raffigura una persona famosa; scultura greca di atleta che si prepara al lancio;