Impegno costante per raggiungere un obiettivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impegno costante per raggiungere un obiettivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DEDIZIONE

Significato/Curiosita : Impegno costante per raggiungere un obiettivo

“mission-driven company”: gli obiettivi economici si muovono in parallelo a quelli etico-sociali in accordo con un impegno costante alla salvaguardia della...

Meccanismo storico politico nella repubblica di venezia, vedi dedizione (venezia). dedizione (the big street) è un film del 1942 diretto da irving reis.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con impegno; costante; raggiungere; obiettivo; Non convinto di assumersi un impegno ; Con serio impegno ; Si dice di impegno che non si può né rimandare né annullare; Un impegno gravoso; In termodinamica, le trasformazioni fisiche in cui il volume resta costante ; Che avvengono a temperatura costante ; Apparecchi che mantengono a temperatura costante gli ambienti; La forza di chi è costante ; Un obiettivo da raggiungere ; Scopi da raggiungere ; raggiungere all inizio; Utilizzata per raggiungere determinati obiettivi; Il suo obiettivo è l avanzamento di grado; Un obiettivo da raggiungere; obiettivo mobile; Abbandono di un obiettivo o di un diritto; Cerca nelle Definizioni