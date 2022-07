Imbottitura prima delle maniche di una giacca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imbottitura prima delle maniche di una giacca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPALLINA

Significato/Curiosita : Imbottitura prima delle maniche di una giacca

Laccetti permetteva la possibilità di cambiare maniche sul medesimo vestito, custodendole in un forziere. le maniche signorili erano infatti impreziosite da...

