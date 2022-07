Ideato per uno scopo ben preciso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ideato per uno scopo ben preciso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : APPOSITO

Significato/Curiosita : Ideato per uno scopo ben preciso

Osservatore dalla terra nel preciso luogo e momento della nascita di un individuo, o dell'inizio temporale di una qualsiasi attività. per calcolare con la massima...

Saluta la moglie, lasciandola a prostituirsi sul marciapiede. giovanni apposito è un imprenditore amareggiato dalle insinuazioni della stampa scandalistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con ideato; scopo; preciso; Hercule __, ispettore ideato da Agatha Christie; Jules, ideato re del campionato mondiale di calcio; L eroe forzuto del cinema, ideato da D Annunzio; L ideato re del fonografo; Si frizionano a scopo terapeutico; Ci distingue nell oroscopo ; Lo scopo ultimo di un azienda ing; Fanno del piacere lo scopo dell esistenza; Un atteggiamento organizzato e preciso ; Specie animale tipica di un preciso territorio; Giustissimo, preciso ; L orologio più preciso e tecnologico; Cerca nelle Definizioni