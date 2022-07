L Hauer del film Blade Runner - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Hauer del film Blade Runner. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RUTGER

Significato/Curiosita : L hauer del film blade runner

blade runner è un film del 1982 diretto da ridley scott. interpretato da harrison ford, rutger hauer, sean young...

rutger oelsen hauer (afi: ['rtxr 'uls(n) 'ur]; breukelen, 23 gennaio 1944 – beetsterzwaag, 19 luglio 2019) è stato un attore e attivista olandese...

