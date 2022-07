Guadagno, rendita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guadagno, rendita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PROVENTO

Significato/Curiosita : Guadagno, rendita

Possiamo dunque distinguere due significati principali: rendita classica: con il termine rendita gli economisti classici indicano la remunerazione del fattore...

Imposte sui redditi, si applica il principio di equipollenza, secondo cui i proventi conseguiti in sostituzione del reddito e le indennità percepite per il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

