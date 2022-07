Gli occhi del 79% delle persone nel mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli occhi del 79% delle persone nel mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARRONI

marroni – varietà di castagne marroni – colore ettore marroni – giornalista italiano stefano marroni – giornalista italiano umberto marroni – politico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con occhi; delle; persone; mondo; Gocce per gli occhi ; Blocchi per scultori; Marmocchi o; Osso anteriore del cranio sopra agli occhi ; In arte, raffigurazione delle pieghe di un drappo; Che si nutre solo del prodotto delle api; Indossati nelle fiabe: __ delle sette leghe; Chi dipinse Francesco delle Opere; Agiscono per conto di altre persone ; Fitto assembramento di persone ; Armonia tra persone ; Ospitano persone non autosufficienti; Alessandro __: fu campione del mondo con la Nazionale di calcio nel 2006; Azione da Nuovo mondo ; Tra Edmondo e Amicis; Insegnano a stare al mondo ;