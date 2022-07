Gli enti che operano esclusivamente a fini benefici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli enti che operano esclusivamente a fini benefici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Gli enti che operano esclusivamente a fini benefici

Ricomprendere le fondazioni in senso proprio, di diritto privato, e gli altri enti privati (ad esempio, secondo parte della dottrina, il comitato nel diritto...

Un'organizzazione non a scopo di lucro, detta anche organizzazione non profit (dall'inglese profit, cioè "profitto") o ente non profit, è un'organizzazione...