Girini... ormai adulti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Girini... ormai adulti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RANE

Significato/Curiosita : Girini... ormai adulti

Cellulare. i pesci d'acqua dolce, i girini e i coccodrilli espellono ammoniaca. i pesci marini, gli anfibi adulti, i mammiferi, le tartarughe e alcune...

Ordine di anfibi cui appartengono oltre 7450 specie, comunemente definite rane, rospi e raganelle. talvolta questo taxon è anche indicato come salienti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

