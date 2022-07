Giovanni XXIII indisse quello Vaticano II - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giovanni XXIII indisse quello Vaticano II. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONCILIO

Significato/Curiosita : Giovanni xxiii indisse quello vaticano ii

Ix ospitò le sedute del concilio vaticano i e sotto papa giovanni xxiii e paolo vi quelle del concilio vaticano ii. oltre alla sua importanza liturgica...

Il concilio ecumenico vaticano ii, abbreviato come vaticano ii, è stato il ventunesimo e il più recente concilio ecumenico della chiesa cattolica. la... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

