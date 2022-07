Giovani alla moda milanesi degli anni 80 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giovani alla moda milanesi degli anni 80. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PANINARI

Significato/Curiosita : Giovani alla moda milanesi degli anni 80

Perfetta, essere alla moda, fare carriera» ma curiosamente i paninari non indossano l'abbigliamento tipico degli yuppie americani, i giovani in carriera,...

