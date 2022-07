Il giorno prima della festa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il giorno prima della festa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VIGILIA

Significato/Curiosita : Il giorno prima della festa

La scelta di questa data sei giorni prima della festa dell'annunciazione è probabilmente dovuta a una confusione con il nome di un martire di antiochia...

Isola nella laguna di venezia ormai scomparsi, vedi vigilia (città antica). vigilia, dal latino vigilia col significato veglia (in greco antico: pa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con giorno; prima; della; festa; L ultimo giorno di Carnevale: __ grasso; Lo richiede di soggiorno l immigrato; Il monotono andazzo d ogni giorno ; Scrisse Il giorno ; Imbottitura prima delle maniche di una giacca; È sbattuto in prima pagina in un film del 1972; prima metà dell anno; Gas tossico usato nella prima Guerra; Indica il risultato della gara; Che tiene conto della durata delle note; Guillermo, noto stilista e personaggio della Tv; Il mese dell anniversario della Liberazione; Manifesta re rabbia... come Zeus; Un allegra festa popolare; La festa con le zucche; Precede il dì di festa ; Cerca nelle Definizioni