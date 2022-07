Giorno della settimana in cui cade Pasquetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giorno della settimana in cui cade Pasquetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LUNEDI

Significato/Curiosita : Giorno della settimana in cui cade pasquetta

Per giorno festivo si intende un giorno in cui le attività lavorative di uno stato, regione o di un comune vengono per la maggior parte sospese. si oppone...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lunedì (disambigua). lunedì è il giorno della settimana tra la domenica e il martedì. Il nome...

