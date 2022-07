Il giorno che segna la metà dell anno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il giorno che segna la metà dell anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DUE LUGLIO

Significato/Curiosita : Il giorno che segna la meta dell anno

Settembre. la festa di metà autunno si celebra il 15º giorno dell'8º mese lunare ed è una festa ufficiale in molti paesi dell'est asiatico. dato che il calendario...

Con la rivoluzione di luglio, nota anche come rivoluzione del 1830, seconda rivoluzione francese, tre giornate di parigi e trois glorieuses in francese... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

