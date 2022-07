Giacca di pelle ovina rovesciata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giacca di pelle ovina rovesciata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MONTONE

Significato/Curiosita : Giacca di pelle ovina rovesciata

Pecora (disambigua). disambiguazione – "montone" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi montone (disambigua). la pecora (ovis aries linnaeus... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con giacca; pelle; ovina; rovesciata; Imbottitura prima delle maniche di una giacca ; giacca in maglia senza colletto, spesso a bottoni; Correggere una giacca affinché aderisca in vita; Abito con giacca e pantaloni in colore diverso; Fastidio sulla pelle che passa grattandosi; Lo sono creme, oli per la pelle e profumi; Lo è l unghia che cresce nella pelle ; Proteina che rende la pelle elastica; Rovina to anche a causa dell usura; Gioco in cui s indovina no le lettere di una parola; Rovina to ai bordi; Capoluogo dell Erzegovina ; Si può segnare anche con una rovesciata ; Si può segnare con una rovesciata ; rovesciata dal sarto; Cerca nelle Definizioni